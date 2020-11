Costa pede estado de emergência em Portugal

António Costa pediu a Marcelo Rebelo de Sousa a implementação do estado de emergência em Portugal. A medida terá, de acordo com o primeiro-ministro, uma "natureza preventiva" e uma extensão superior a 15 dias.

Caso o presidente da república aceite a proposta, o governo fica dotado de ferramentas jurídicas excecionais para fazer face à pandemia de covid-19, entre elas a limitação pontual à liberdade de circulação, a imposição do "controlo de temperatura no acesso a locais públicos ou locais de trabalho", a alocação de "meios de saúde privados e do setor social" e o recurso a elementos das Forças Armadas" e "servidores públicos que não podem estar no exercício normal da sua atividade" para atividades de rastreamento e acompanhamento, "sob o controlo das autoridades de saúde", explicou o primeiro-ministro português.

Costa e Marcelo reuniram-se, esta segunda-feira, às 10h30 (hora local), após uma cerimónia de homenagem aos mortos no país, com especial enfoque nas vítimas da covid-19.

Ao longo do dia, o presidente tem auscultado a opinião dos partidos com assento parlamentar sobre a entrada em vigor do estado de emergência.

Portugal registou esta segunda-feira mais 2506 contágios de covid-19 e 46 mortes relacionadas com a doença.