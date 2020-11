Estado de emergência em Portugal

Portugal entra esta segunda-feira em estado de emergência. No dia em que o número de casos de covid-19 no país atingiu um novo máximo, com mais de 6.000 novas infeções em 24 horas, o primeiro-ministro português anunciou o recolher obrigatório em 121 concelhos.

António Costa, primeiro-ministro de Portugal, declarou que "haverá uma proibição de circulação na via pública, a partir das 23h e as 5h da manhã do dia seguinte. (...) Nos próximos dois fins de semana vigorará também uma limitação da liberdade de circulação entre as 13 horas de sábado e as 5h da manhã de domingo e entre as 13h de domingo e as 5h da manhã de segunda-feira".

A possibilidade de medição de temperatura e realização de testes rápidos à entrada de edifícios como escolas e estabelecimentos de saúde, espaços comerciais e de lazer, meios de transporte, ou à entrada e saída do país, são outras duas medidas a entrar em vigor esta segunda-feira, até 23 de novembro.