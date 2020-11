Irlanda festeja vitória de Joe Biden

A vitória de Joe Biden foi também festejada a milhares de quilómetros, do outro lado do Oceano Atlântico, mais propriamente em Carlingford, na Irlanda, terra natal dos antepassados do presidente eleito norte-americano, onde todos esperam uma mudança nas relações com o Reino Unido.

"Notamos já uma mudança no tom do governo britânico, como consequência destes resultados previstos nos Estados Unidos. Em menos de duas horas, esse tom generalizou-se. É muito importante que os Acordos de Sexta-Feira Santa sejam respeitados, estamos a menos de 11 quilómetros da fronteira com a Irlanda do Norte", diz Emma Coffey, conselheira do Condado de Louth.

Andrea McKevitt, igualmente conselheira do condado e parente afastada de Joe Biden, está também otimista quanto à política de Biden para com o seu país: "Penso que Joe Biden percebe temas como os Acordos de Sexta-Feira Santa ou o Brexit e como afetam o nosso país. Penso que vai tratar bem a Irlanda", diz.

Sessenta anos depois de John F. Kennedy, os Estados Unidos voltam, com Joe Biden, a ter um presidente católico e de origem irlandesa.