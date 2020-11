Itália ultrapassa um milhão de casos de Covid-19

Tamanho do texto

Mais de um milhão. A Itália ultrapassou esta quarta-feira o milhão de casos de Covid-19 no contexto do alastramento do coronavírus num continente europeu, já entrincheirado para travar a pandemia. Aqui, são 33 mil casos todos os dias e o número de mortos desde o início da crise já ascende aos 43 mil.

Em comparação, a lista negra do Reino unido conta com quase mais 20 mil óbitos ligados à Covid-19 do que Itália. É o primeiro país da Europa a ultrapassar os 50 mil mortos. Mas o número de infeções diárias é inferior a Itália em 10 mil casos diários.

Em França, os lares de terceira idade estão numa situação muito difícil e as unidades hospitalares começam a ficar sobrecarregadas. As autoridades estão a fazer de tudo para improvisar espaços de tratamento e recrutar mais profissionais de saúde. Há mais de 32 mil pessoas hospitalizadas, quase 5 mil em unidades de cuidados intensivos.

"Estamos muito preocupados com a aceleração da pandemia, estamos com muito receio, pode ser brutal e podemos ficar saturados muito rapidamente", Nicolas Voisin, enfermeiro formando em ressuscitação.

Espanha, ultrapassou os 40 mil mortos e mais de um milhão e quatrocentos mil casos desde o início da pandemia. As autoridades exigem agora um teste negativo a todas as pessoas entram no país, incluindo de quem chega de Portugal, que registou esta quarta-feira um novo recorde de mortes num dia - 82.