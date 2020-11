Trump regressa ao ativo

no comment

O presidente dos EUA, Donald Trump, participou na comemoração do Dia dos Veteranos no Cemitério Nacional de Arlington. A primeira ação oficial desde que perdeu as eleições presidenciais.

No dia que, simbolicamente, marca o fim da Primeira Guerra Mundial o presidente eleito, Joe Biden, colocou uma coroa de flores, em Filadélfia, no memorial que lembra a guerra da Coreia.