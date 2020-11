Turquia não vai ter tropas de "paz" em Nagorno Karabakh

Não haverá tropas turcas de manutenção e monitorização de paz em Nagorno Karabakh ao lado do contingente russo destacado para o efeito. A garantia foi dada pelo ministro das relações externas russo, Sergueï Lavrov, que admitiu, sim, a presença turcas nas operações... mas à distância.

"O centro de monitorização vai se operado exclusivamente por controlo remoto, com o uso de meios técnicos de controlo objetivo e outras tecnologias que tornarão possível determinar a situação no terreno em Nagorno Karabakh, com primazia na linha de contacto. Servirá para determinar quem está a cumprir e quem está a violar as condições de cessar-fogo", declarou Serguei Lavrov.

A questão de uma participação turca na manutenção de paz em Nagorno Kabarakh foi mencionada pela primeira vez pelo presidente azeri, Ilham Alíev, num discurso à nação na terça-feira depois da assinatura do acordo de paz tripartido com o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinián, e do líder russo, Vladimir Putin.

Uma delegação russa chega esta sexta-feira à Turquia para abordar os detalhes da cooperação firmada, anunciou o ministro das Relações Externas turco, Mevlüt Çavusoglu.

A Rússia já enviou 750 dos 1960 soldados que vão formar o contingente de manutenção da paz.