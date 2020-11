Boris Johnson de novo em quarentena

Boris Johnson vai ficar 14 dias em isolamento profilático porque esteve em contacto com um portador do novo coronavírus. O próprio primeiro-ministro britânico anunciou a medida num vídeo publicado no Twitter, no qual assegurou encontrar-se em muito boa forma e que até está, nas suas palavras, a "rebentar de anticorpos".

Ao que tudo indica, Johnson, que esteve internado nos Cuidados Intensivos em abril, foi notificado pelo serviço nacional de saúde britânico. O Reino Unido registou, no domingo, quase 25 mil novos casos e 168 mortes.

Em França, a batalha parece estar a ser ganha, diz o ministro da Saúde, Olivier Véran, que declara também que o país já terá passado este pico da epidemia, face à descida progressiva de novos casos de infeção nos últimos dez dias. No entanto, Véran dirigiu-se esta segunda-feira para Lyon, onde a situação continua a ser particularmente crítica.

Nos Estados Unidos, o fim de semana terminou com um balanço fortemente negativo: em apenas uma semana, registou-se mais um milhão de novos casos, totalizando 11 milhões de infeções diagnosticadas no país. Os Estados de Michigan e Washington voltaram a impor medidas rigorosas, sobretudo no que toca a ajuntamentos dentro de portas.

À margem dos impasses políticos e das dificuldades na transmissão de dossiês, os conselheiros científicos do presidente eleito Joe Biden estão já no terreno para definir estratégias na campanha de vacinação contra a Covid-19.