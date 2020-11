Macedónia do Norte põe travão nas exigências bulgaras

Gotse Delchev nasceu búlgaro, mas destacou-se como líder da Organização Revolucionária Interna da Macedónia - um movimento clandestino que fazia frente ao império otomano e que, entre outras coisas, defendia a autonomia do território macedónio.

Existem várias estátuas de Gotse Delchev nos dois países Euronews

Delchev não viveu para ver a Macedónia do Norte independente, mas Skopje atribui-lhe o estatuto de herói nacional. A Búlgária discorda da "apropriação". Esta divergência histórica ilustra bem as contendas que põem os dois vizinhos de costas voltadas.

Petar Todorov faz parte da comissão académica conjunta da Bulgária e Macedónia do Norte e considera que "o caminho de estabelecer uma verdade histórica conduz à catástrofe" no trabalho do historiador. "Por isso, a abordagem é no sentido de compreender a história, com visões diferentes, e fazer um caminho sem criar antagonismos e divisões dentro da sociedade. Esta é a forma que precisamos para abordar e trabalhar e assim ultrapassar a questão actual," afirma.

Durante o conselho de embaixadores, na semana passada, em Bruxelas, a diplomacia bulgara não poupou nas condições para dar luz verde à abertura de negociações para a adesão da Macedónia do Norte à União Europeia. Na lista de exigências de Sofia está o reconhecimento por parte do governo de Skopje das raízes bulgaras na história da Macedónia do Norte.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Macedónia do Norte diz que "a Bulgária levantou algumas questões sobre o texto do quadro de negociação no que diz respeito à abreviatura [do nome do país] e à língua". Bujar Osmani diz que o governo de Skopje está "prontos a dar explicações que vão aliviar algumas das preocupações", mas avisa: "não podemos discutir sobre os atributos de identidade que decorrem do direito de autodeterminação e auto-expressão do povo".

Depois de finalmente resolver a longa contenda com a Grécia por causa do nome, as ambições da Macedónia do Norte em relação à União Europeia enfrentam agora novos desafios por parte da Bulgária. Há questões consideradas fundamentais para a identidade cultural e histórica da nação, mas podem ter de ser feitos compromissos difíceis para acelerar processos de adesão.