Klaus Schwab e o grande "reset"

Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Económico Mundial, acredita que a Covid-19 significa "uma segunda oportunidade para acertar as coisas". Mesmo se a pandemia expôs problemas como o aprofundamento do fosso entre ricos e pobres, a desigualdade no acesso a cuidados de saúde e insegurança no emprego, Schwab diz que a conjuntura atual mostrou também, de forma sem precedentes, que "o mundo pode agir em conjunto e rapidamente por um bem maior". Por isso, a palavra certa para a altura que vivemos é reset (redefinição).

Isso mesmo disse nesta entrevista a Isabelle Kumar, a propósito do livro que lançou sobre este tema.

A propósito da eleição de Joe Biden nos EUA, Schwab diz é uma oportunidade para se regressar ao multilateralismo que se perdeu com Donald Trump. Mas esse multilateralismo tem de ser de um novo modelo: "Não podemos voltar ao sistema que estabelecemos após a Segunda Guerra Mundial. Precisamos de uma reforma do sistema internacional, tal como está a acontecer com a Organização Mundial do Comércio - há que integrar o comércio eletrónico e e todas essas novas dimensões do comércio global. Esse novo multilateralismo vai, sem dúvida, ser impulsionado com a eleição do presidente Biden. Tenho esperança na criação dos sistemas necessários para o século XXI".