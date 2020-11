Maior elevador exterior do mundo no cenário de "Avatar"

É o maior elevador exterior do mundo e está localizado na paisagem que inspirou a floresta de Pandora, no filme "Avatar" de James Cameron. O chamado "Elevador dos Cem Dragões" - ou Elevador Bailong - sobe os mais de trezentos metros numa impressionante falésia em apenas 88 segundos,oferecendo através das suas paredes de vidro uma vista privilegiada do parque florestal de Zhangiajie, no centro da China.