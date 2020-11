no comment

Tensão nas ruas de Berlim. A polícia alemã recorreu a canhões de água para tentar dispersar uma multidão de manifestantes que protestava contra as restrições ligadas ao coronavírus e que ignoraram avisos para o uso de máscaras, bem como se distancianciarem fisicamente.

Perto do portão de Brandeburgo, as forças da ordem tentaram retirar à força as pessoas.

Nalguns casos, os contestatários usaram material pirotécnico.

Os protestos ocorrem na mesma altura em que o parlamento abriu o debate sobre um projeto-lei que fornecerá a base legal para o governo impôr regras de distanciamento social, o uso máscara em público e encerrar lojas e outros locais para minimizar a propagação do vírus.

Os manifestantes consideram as medidas inconstitucionais.