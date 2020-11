São Paulo recebe 120 mil vacinas da China

O Brasil recebeu esta quinta-feira o primeiro lote com 120 mil doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. "Este é um marco muito importante", disse o governador do estado João Doria no aeroporto de São Paulo.

A vacina chegou ao Brasil através de um acordo com o Instituto Butantan, parte do governo de São Paulo. De acordo com o governo regional, o acordo prevê o envio de um total de seis milhões de doses até ao final do ano, bem como a entrega de matéria-prima para fabricar mais 40 milhões de doses em São Paulo.

A vacina do Sinovac está na Fase 3 de ensaios em humanos, a última fase antes da aprovação, envolvendo milhares de voluntários no Brasil, Indonésia e Turquia.

A China autorizou a administração de vacinas experimentais para casos "urgentes" desde Julho. Pelo menos centenas de milhares de chineses já receberam a vacina do Sinovac ou do laboratório público Sinopharm.