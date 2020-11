"Pinta Malasaña" em confinamento num mercado de Madrid

no comment

O Mercado de los Mostenses, em Madrid, foi palco este ano de uma edição especial do "Pinta Malasaña", um tradicional festival de arte urbana nas ruas da capital espanhola, mas que este ano teve de se reinventar devido à Covid-19.

Além do adiamento de junho para outubro, o festival teve também de se confinar no mercado Los Mostenses, onde os artistas deram espaço à imaginação em segurança, durante as horas de encerramento ao público, aos domingos.

Para isso, foram criados quatro grupos distintos, um por cada domingo, e desta forma foi garantida a distância de segurança sanitária entre os participantes, este ano também reduzidos.

Das 300 propostas recebidas pelos organizadores foram selecionadas apenas 50 obras que vão manter-se em exibição do mercado. O vencedor, Artur Lopez, conhecido como "De Tripas Aerosol", recebeu um prémio de €1000 e ainda a possibilidade de decorar a fachada do mercado.