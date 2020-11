Vacina da AstraZeneca-Oxford tem 70% de eficácia

Mais fácil de conservar, possivelmente mais barata mas para já menos eficaz. A nova vacina contra a Covid-19, elaborada pela universidade inglesa de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, tem uma eficácia de 70,4 % . Os dados preliminares, resultantes dos testes com 24 mil voluntários no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul, foram anunciados pelos investigadores esta segunda-feira.

No entanto, há um dado intrigante, é que o êxito num grupo de teste foi de 90% quando administrada uma meia dose seguida de uma dose completa, o que parece indicar margem para aumentar a eficácia.

A vacina fica aquém do esperado, quando comparada com as da Pfizer/Biontech e da Moderna, que revelaram ser bem-sucedidas em 95% dos casos.

Os investigadores acrescentam que esta vacina tem vantagens, pode ser guardada em frigoríficos normais, é de transporte convencional e não será objeto de lucro durante a pandemia, facto que a tornará mais barata.