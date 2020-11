Polícia dispersa acampamento de migrantes no coração de Paris

no comment

A polícia utilizou gás lacrimogéneo ao desmantelar um novo campo de migrantes no centro de Paris, criado para alojar centenas de refugiados que já tinham sido evacuados de abrigos suburbanos improvisados.

Os voluntários tinham ajudado a montar cerca de 500 tendas azuis na Place de la Republique, no coração da capital francesa, no final da segunda-feira, que se encheram rapidamente de migrantes, a maioria proveniente do Afeganistão.

Cerca de uma hora depois, a polícia chegou para desmantelar o campo, recolhendo tendas, por vezes com pessoas ainda no interior. Os voluntários insurgiram-se os migrantes protestaram, acusando a polícia de força excessiva.

As forças da ordem acabaram por usar gás lacrimogéneo para dispersar o resto do campo, expulsando os migrantes, que se foram perdendo nas ruas do centro de Paris.

O desmantelamento do novo acampamento chega uma semana após os migrantes terem sido evacuados de abrigos improvisados no subúrbio norte de Saint-Denis, sem serem realojados.

Paris é um ponto de paragem fundamental na rota dos migrantes que buscam a Europa, com um nunca acabar de tendas a brotar repetidamente em redor da cidade e a serem sistematicamente destruídas pela polícia.