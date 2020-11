Trump apostado em salvar o peru

A Casa Branca está a realizar uma sondagem, no Twitter, para ver qual de dois perus - Corn ou Cob - receberá o perdão presidencial, - evento tradicional nos EUA, antes do dia de Ação de Graças. Mas, na realidade, nenhum dos dois vai acabar no forno porque estão ambos sob os cuidados do Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Iowa.