O "milagre" de Cedro de Abadaé

Todas as manhãs e finais da tarde Flávio Rafael pedala contra a Covid-19. Pega na bicicleta e difunde as recomendações oficiais para limitar a propagação do coronavírus no pequeno muncípio de Cedro do Abaeté em Minas Gerais, considerado o único do Brasil livre do vírus.

Flávio Rafael é um dos heróis de Cedro de Abaeté. "Todos os dias eu acordo, pego a bicicleta das 8 às 9:30 am e das 4 às 5:30 da tarde", diz, acrescentando que difundir a mensagem "é importante porque as pessoas escutam e usam as máscaras quando eu começo a passar."

Os residentes concordam e apoiam a medida de ter uma pessoa a difundir a mensagem. Rosa Miriam, habitante, afirma que "a bicicleta é importante, muito importante e ajuda o rapaz, também, que está desempregado."

A população crente, acredita que é milagre de Deus, mas as medidas terrenas foram importantes, diz a Secretária de Saúdem Cassia Maria dos Santos. "A gente montou uma fábrica de máscaras e distribuiu para todo mundo. Tem a bicicleta de som que passa orientando à população e a gente trouxe especialistas para a cidade para evitar que a população saia da cidade", explica,

Com quase 1.200 habitantes e desde o início da pandemia, esta localidade no coração do Estado de Minas Gerais completou nove meses de pandemia sem um caso de coronavirus, apenas dois suspeitos, num país que regista mais de seis milhões de contágios e 170 mil mortos por causa da doença.