Von der Leyen promete vacinas antes do fim do ano

Muitos europeus vão poder ser vacinados contra a Covid-19 antes do fim do ano. A promessa foi feita pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, depois da assinatura do contrato para a compra de 160 milhões de doses à Moderna. É já o sexto contrato para a compra de vacinas feito pelo executivo comunitário.

Mas é preciso também pensar na logística, alerta Von der Leyen: "Os primeiros europeus podem ser vacinados antes do fim de dezembro, ou seja, já há luz ao fundo do túnel. As vacinas são importantes, mas o que conta verdadeiramente é o processo de vacinação. Os Estados-membros têm de se preparar. Estamos a falar de milhões de seringas, da cadeia de frio, dos centros de vacinação e da formação de pessoal. Tudo isso tem de ser preparado", disse a presidente da Comissão Europeia.

Garantir a cadeia de frio

Os congeladores capazes manter as temperaturas extremas necessárias ao armazenamento da vacina são a especialidade da Binder, uma empresa alemã que os está já a produzir em série, para responder à procura global. Cada um consegue guardar 117 mil doses.

Peter Wimmer, vice-presidente da empresa, mostra o que estes equipamentos têm de diferente em relação a um congelador caseiro: "Não é muito diferente de um frigorífico normal, só que o isolamento é muito mais espesso. Lá dentro tem agentes refrigerantes naturais. Há uma diferença de mais de 100 graus entre o interior e o exterior, explica.

As notícias sobre as vacinas aparecem quando os governos europeus querem salvar o Natal. Em França, foi dado um primeiro passo, com a reabertura do comércio a partir deste sábado.