Covas reeleito em São Paulo e Paes reconquista Rio

O Brasil elege os prefeitos. Em São Paulo, a capital económica do país, Bruno Covas do (PSDB), foi reeleito neste domingo prefeito da cidade, para o mandato 2021-2024, segundo a projeção do instituto Datafolha.

Covas comprovou a liderança nas sondagens também na véspera das eleições. Estava confiante na vitória depois de ter depositado o seu voto no domingo de manhã ao lado do filho, na Escola Vera Cruz, na zona Oeste de São Paulo.

Covas, era vice-presidente de João Doria (PSDB), assumiu a Prefeitura de São Paulo depois do ex-prefeito ter decidido abandonar o cargo e entrar na futura corrida presidencial, onde será um provável adversário de Jair Bolsonaro.

Estas eleições municipais são o primeiro teste eleitoral a Bolsonaro - que vai a meio do mandato - e um barómetro para avaliar as forças políticas antes das presidenciais de 2022.

Na primeira volta, a 15 de novembro, nove dos 13 candidatos apoiados pelo atual presidente saíram derrotados.

O duelo do Rio de Janeiro também chama a atenção. Ainda segundo o Datafolha, Eduardo Paes derrota o atual prefeito Marcelo Crivella e é eleito prefeito da cidade com uma margem esmagadora. Crivella, do Republicanos, foi outro dos candidatos que contou com o apoio de Jair Bolsonaro.