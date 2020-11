Navio turco que fazia prospeção no Mediterrâneo regressa a porto

A Turquia anunciou o regresso ao porto de Antalya do navio de exploração de hidrocarbonetos Oruç Reyes, cujas atividades de prospeção no Mediterrâneo Oriental tinham elevado as tensões com a Grécia e a Europa.

A descoberta, nos últimos anos, de importantes reservas de gás sob as águas mediterrânicas teve como consequência reavivar antigos contenciosos territoriais.

O anúncio do regresso do navio a porto turco acontece pouco antes do Conselho Europeu, previsto para 10e 11 de dezembro, que deverá abordar nomeadamente novas sanções contra Ancara devido às polémicas explorações no Mediterrâneo.

No fim da semana passada, o presidente turco acusou a Grécia de pôr em perigo a navegação na região, depois das forças armadas helénicas terem lançado uma série de exercícios militares no Mediterrâneo Oriental, com a participação de Chipre e do Egito, mas também de França, Itália e dos Emirados Árabes Unidos.