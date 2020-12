Presidência portuguesa da UE acontece em "momento crucial"

Portugal assume a um de janeiro a presidência rotativa da União Europeia. Uma passagem de testemunho da Alemanha que acontece num momento de grandes expectativas em vários domínios.

Uma das prioridades para os seis meses de presidência está ligada à pandemia de Covid-19 e à vacinação que, se espera, esteja a ser iniciada nessa altura.

Em Bruxelas, ao lado do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o Primeiro-ministro português, António Costa, afirmou que o objetivo é assegurar uma vacinação justa. "Este é também o tempo de nos prepararmos, todos, para aquilo que é a grande prioridade da humanidade no próximo ano e da Europa no próximo semestre, conseguir garantir que temos disponível uma vacina com uma eficácia efetiva para travar a Covid, que nos permita fazer chegar, no mesmo dia, a todos os países da Europa e a partir daí assegurar uma vacinação justa que garanta a imunização global contra a Covid", disse.

Charles Michel admite que a presidência portuguesa acontece "num momento crucial para a Europa, talvez até um momento histórico", a Europa na era pós-Covid, como afirmou o presidente do Conselho Europeu:

"Hoje tivemos a oportunidade de discutir as nossas prioridades comuns para a Europa. Enquanto trabalhamos com vista à recuperação económica e social também vamos avançar com a nossa transição para uma Europa mais verde, mais digital e mais inclusiva. E vamos trabalhar para construir uma Europa mais justa lutando contra as desigualdades causadas pela pandemia".

António Costa deixa um alerta, a Europa tem de ser "ambiciosa" nos seus objetivos para o clima, mas não há transição climática sem transição digital - que tem de ser uma oportunidade de crescimento económico mas também de criação de mais e melhor emprego - e sem um pilar social que permita que ninguém fique para trás.