Covid-19: Áustria começou os testes em massa

A Áustria começou esta sexta-feira os testes em massa para despistagem do Sars Cov2. Uma ação que as autoridades esperam venha a evitar futuros confinamentos como o que o país tem estado a viver nas últimas semanas.

Nas longas filas para o teste, muitos esperam não estar contaminados:

"Não. Certamente não estou infetado. Há várias semanas que tenho estado a trabalhar em casa sozinho. Tenho quase a certeza de que não estou infetado. Estou aqui para participar", refere um cidadão.

O processo de testagem está a ser coordenado pelos militares austríacos que criaram uma enorme instalação de testes no centro de convenções de Viena. O porta-voz do exército, Helmut Volg, explica: "Aqui no centro de convenções de Viena temos 170 postos de testes a funcionarem ao mesmo tempo. Esta é maior capacidade de testes em toda a Viena. Temos dois outros centros na cidade, um pouco mais pequenos".

Com este dispositivo, em Viena podem ser testadas 220 mil pessoas por dia.

Os testes positivos serão apoiados por testes convencionais, no prazo de 24 horas, e os contactos que forem confirmados serão colocados em quarentena.

A região italiana do Tirol do Sul, que faz fronteira com a Áustria, já realizou testes em massa, seguindo o exemplo da Eslováquia, que evitou um segundo confinamento ao testar quase dois terços da sua população num fim de semana no mês passado.