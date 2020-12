Obras do "Nord Stream 2" avançam envoltas em polémica

Recomeçaram os trabalhos de construção do gasoduto Nord Stream 2, entre a Rússia e a Alemanha. Mesmo se a obra está praticamente terminada, há dúvidas sobre se algum dia o gás irá passar por esta nova estrutura, já que aumenta o coro de críticas à Alemanha, no contexto das sanções impostas à Rússia por parte da União Europeia.

A jornalista Kate Brady, da euronews, falou com Claudia Kemfert, do Instituto Alemão para a Pesquisa Económica sobre a posição da Alemanha nesta matéria.

"A Alemanha está no meio de tudo. Está no meio destas dificuldades e querelas geopolíticas, que duram desde o início da construção deste gasoduto. As sanções contra a Rússia, as disputas geopolíticas com a Ucrânia e tudo o que se passou nestes últimos anos", disse Kemfert.

O novo gasoduto, cuja construção começou há cinco anos, tem uma rota paralela à do primeiro Nord Stream. Passa pela costa de vários países do Báltico, que tiveram também de aprovar o projeto.

Thomas O'Donnell, analista de temas energéticos da Escola de Governação Hertie, de Berlim, é da opinião de que o Nord Stream 2 pode nunca vir a funcionar: "O gasoduto, essencialmente, morreu. A questão é que o governo alemão não o quer admitir e ter problemas com as empresas, por isso é uma matéria delicada para eles. A União Europeia não tem muito interesse em ajudar o governo alemão. A União Europeia nunca apoiou este gasoduto, o parlamento votou contra e deixou isso muito claro. A Comissão Europeia foi sempre contra", diz.

Vários analistas estimam que o projeto possa vir a ser cancelado. As relações entre a Europa e a Rússia são agora muito mais tensas do que eram quando as obras começaram. As preocupações ambientais são também maiores agora, com a redução do uso de energias fósseis a ser um objetivo de governos de todo o mundo.