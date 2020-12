Mesmo de costas voltadas, UE e Reino Unido voltam a reunir-se

A União Europeia e o Reino Unido retomam as negociações para um acordo pós-Brexit este domingo. Isso mesmo foi decidido pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, numa conversa ao telefone este sábado. No twitter, Von der Leyen anunciou que os chefes dos grupos de negociadores iriam voltar aos contactos e prometeu dar mais notícias na segunda-feira. Ambas as partes realçaram a necessidade de se encontrar um acordo antes que acabe o prazo, no fim do ano, depois do qual as relações comerciais entre os dois blocos passam a ser iguais às da UE com qualquer outro país terceiro.

"A presidente da Comissão Europeia Ursula Von der Leyen e o primeiro-ministro Boris Johnson podem dizer que vão intensificar as conversações ao longo dos próximos dias, mas há vários meses que ambos os lados andam a dizer isso. A questão é saber se outros líderes da União Europeia vão entrar nesta luta, sendo que o cenário de um não-acordo pode tornar-se realidade dentro de semanas ou mesmo dias. Os líderes da UE encontram-se para uma cimeira em Bruxelas quinta e sexta. Ursula von der Leyen e Boris Johnson voltam a falar ao telefone na segunda à noite", relatou o repórter Jack Parrock em Bruxelas.