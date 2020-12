Nevões e inundações na Áustria e Itália

O mau tempo abateu-se sobre a Áustria e a Itália, sob a forma de fortes quedas de neve e inundações, que fizeram pelo menos uma vítima mortal em território italiano.

Na região do Tirol, o nível de risco de avalanches foi elevado para cinco e em vários locais foram necessárias operações de emergência para desbloquear estradas devido nomeadamente à queda de árvores e postes de eletricidade. Pelo menos 7000 residências viram-se temporariamente privadas de abastecimento elétrico.

No norte do território italiano, os nevões bloquearam várias horas a autoestrada 22, que faz a ligação com a Áustria. O alerta às avalanches foi lançado no maciço das Dolomitas, onde os serviços de emergência realizaram 500 intervenções no espaço de 24 horas.

No centro do país as inundações obrigaram a evacuar várias áreas da província de Modena e, no sul, apesar de ter tido menos intensidade, a intempérie resultou na morte de um homem de 51 anos.

A Croácia também enfrentou este domingo violentas tempestades invernais, com ventos de até 130 quilómetros por hora a fustigar a costa junto ao Mar Adriático. A intempérie obrigou a interromper um grande número de ligações marítimas, deixando efetivamente isoladas várias ilhas croatas.