Protesto multitudinário em Chisinau

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se na capital da Moldávia, Chisinau, para exigir a demissão do governo e a dissolução do Parlamento.

O protesto foi convocado pela presidente-eleita Maia Sandu. A candidata pró-europeia surpreendeu em novembro ao vencer as eleições face ao pró-russo Igor Dodon. Desde então, os deputados têm avançado com legislação para reduzir os poderes presidenciais a favor do presidente do Parlamento.