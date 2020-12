Último esforço para encontrar um acordo pós-Brexit

Os negociadores do Reino Unido e da União Europeia fazem, em Bruxelas, um último esforço para alcançar um acordo pós-Brexit, a poucos dias de se acabar o prazo. David Frost, em representação do governo de Londres, e Michel Barnier, chefe do grupo de negociadores da UE, tentam ultrapassar as diferenças que ainda opõem os dois campos e chegar a um acordo comercial que seja benéfico para as duas partes.

É no dia 31 de dezembro que termina o período de transição pós-Brexit, ao fim do qual as relações comerciais entre o Reino Unido e a UE passam a ser regidas apenas pelas regras da Organização Mundial do Comércio, ou seja, regressam as taxas aduaneiras. É um cenário que os dois lados querem evitar, mas há assuntos que continuam a dividir as opiniões, como é o caso do acesso dos pescadores às águas territoriais britânicas. Vários países temem que, à força de querer um acordo a qualquer custo, a União Europeia possa fazer concessões demasiado importantes aos britânicos. É o caso de França, que ameaça exercer o direito de veto.