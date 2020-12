Bob Dylan vende direitos de autor à Universal Music

Bob Dylan, o músico, cantor e autor norte-americano com seis décadas de carreira, vencedor do prémio Nobel da literatura em 2016, vendeu todos os direitos de autor do catálogo à editora Universal. Não são conhecidos os termos do acordo, mas o New York Times estima-o em 300 milhões de dólares.

Os direitos de autor sobre fundos de catálogo de artistas voltaram a ser um negócio lucrativo depois do aparecimento das plataformas de streaming como o Spotify. Há quatro anos, a venda por parte dos herdeiros de Michael Jackson de metade do catálogo do chamado "Rei da Pop" rendeu 750 milhões de dólares.

Bob Dylan, que além do Nobel recebeu a medalha da liberdade das mãos de Barack Obama, tem um lugar único na música dos séculos XX e XXI, a revista Rolling Stone colocou-o no primeiro lugar na lista dos 100 maiores autores de canções de todos os tempos e elegeu "Like a Rolling Stone" como a melhor canção de sempre.