no comment

O Presidente do Egito, Abdel-Fattah al-Sissi, visita o Palácio do Eliseu, em Paris, este segunda-feira, para discutir diversos assuntos de interesse comum com o homólogo francês.

De acordo com o gabinete do presidente francês, os direitos humanos fazem parte dos temas em agenda no encontro, nomeadamente a estratégia seguida pelo governo egípcio para limitar a ação dos opositores islâmicos, colocando inclusive milhares na prisão.

A luta contra o terrorismo deve ser outro dos pontos a merecer destaque na conversa entre Emmanuel Macron e Al-Sissi, sendo um dos pontos a que o líder egípcio recorre para justificar a mão pesada sobre os grupos muçulmanos.

De acordo com a Associated Press, a França vê o Egito como uma peça chave na estabilidade do Médio Oriente e Macron já terá manifestado o receio de que, na ausência de apoio ocidental, o governo egípcio procure um ombro amigo para leste, na China ou na Rússia.