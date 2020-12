Vacina da Covid-19 chega aos hospitais de Londres

O Croydon University Hospital, próximo de Londres, foi um dos primeiros hospitais a receber a vacina contra o coronavírus da Pfizer e BioNTech. O Reino Unido deve dar início ao programa de vacinação em massa na terça-feira. Os residentes de lares de idosos serão os primeiros da fila, seguidos por pessoas com mais de 80 anos e pelos profissionais de saúde na linha de frente.

As vacinas estão armazenadas no frio e serão retiradas quand o for necessário. O hospital está a passar pelas verificações finais para poder implementar o programa de vacinação nos nossos grupos de alta prioridade e vamos começar quando for apropriado. Louise Coughlan Croydon University Hospital

A Europa continua a atravessar a segunda vaga de Covid-19. As taxas de infecção e de mortalidade batem records. Em Itália, contam-se mais de 60 mil mortes - trata-se do sexto número mais alto do mundo.

Apesar da época festiva, a Baviera, na Alemanha está a implementar mais restrições.

O fato é que os números são simplesmente muito altos. Os números devem descer para não haver sobrecarga do sistema de saúde - e isso já é uma ameaça. As camas estão cheias nos hospitais da Baviera. Já estamos a pensar em sistemas alternativos a partir de amanhã, como por exemplo em Nuremberga. O sistema de saúde está sobrecarregado. Markus Soeder Governador da Baviera

A Baviera regista atualmente cerca de 175 novos casos por 100 mil habitantes com mais de sete anos. Um número mais elevado do que a média nacional da Alemanha. As novas restrições incluem um recolher obrigatório e as saídas de casa estão proibidas - apenas em casos de necessidade máxima.

Na República Checa, a pandemia não impede as comemorações tradicionais de São Nicolau - o Pai Natal original. Um espetáculo de luzes permitiu que as famílias desfrutassem das festividades na segurança dos seus carros.