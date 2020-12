Boris Johnson encontra-se com Ursula von der Leyen em Bruxelas

Frente a frente em Bruxelas. O primeiro-ministro do Reino Unido encontra-se com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os dois líderes tomam as rédeas das negociações para quebrar o impasse no acordo comercial pós-Brexit.

O Governo britânico deu um passo na terça-feira a favor de um compromisso, retirando as polémicas cláusulas que lhe permitiam violar unilateralmente o pacto com a União Europeia em relação à fronteira com a Irlanda do Norte - um pilar fundamental no acordo de separação entre as duas partes.

O final do ano aproxima-se, mas ainda não há quadro comercial entre o Reino Unido e a União Europeia.

O nosso objetivo sempre foi claro: proteger o acordo da Sexta-feira Santa, Acordo de Belfast, manter a paz e a estabilidade e na ilha da Irlanda e preservar a integridade do mercado único da UE. Maros Sefčovič Vice-President da Comissão Europeia

No entanto, há diferenças profundas em questões como as pescas, as regras da concorrência e mecanismos para resolver conflios no futuro. Johnson mantém uma posição firme.

Acho que, os nossos amigos têm de perceber que, o Reino Unido deixou a União Europeia para poder exercer a democracia, na forma como fazemos as coisas. Boris Johnson Primeiro-ministro do Reino Unido

Sem um acordo antes do final do ano, as trocas entre a União Europeia e o Reino Unido serão regidas pelas regras gerais, incluindo as taxas alfandegárias o que teria consequências económicas para ambas as partes.