Boris Johnson alerta para "forte possibilidade" de Brexit sem acordo

A União Europeia (UE) e Reino Unido mostram que um cenário de Brexit sem acordo é cada vez mais provável.

Um dia depois do encontro com a presidente da Comissão Europeia, o primeiro-ministro britânico diz que há uma "forte possibilidade" nesse sentido.

Para Boris Johnson há uma grande probabilidade de o Reino Unido ter uma solução que se assemelha mais com a relação da Austrália com a UE do que com as relações da UE com o Canadá. Johnson diz que esse cenário não é necessariamente mau e que há muitas maneiras de transformá-lo numa vantagem para ambas as partes.

Do lado da União Europeia foi divulgado um plano de contingência para o caso de um falhanço nas negociações com Londres. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, diz que o bloco tem de estar preparado para todas as eventualidades, incluindo não ter um acordo com o Reino Unido no dia 1 de janeiro.

Domingo é a nova data limite para um entendimento entre Londres e Bruxelas.

Todas as atenções estão agora viradas para as equipas de negociadores e para os obstáculos que parecem ser impossíveis de ultrapassar. As pescas, a resolução de conflitos judiciais e as regras da concorrência são os principais entraves nas negociações.