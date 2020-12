França impõe novo recolher obrigatório

Depois de seis semanas de confinamento, França vai ter um recolher obrigatório entre as oito da noite e as seis da manha. As novas regras começam na terça-feira, dia 15, e ficam em vigor até meados de janeiro. A única exceção é a noite de Natal.

A decisão do governo de Paris foi conhecida esta quinta-feira. Numa declaração aos jornalistas, o primeiro-ministro francês sublinhou que, em relação à pandemia, o país está numa espécie de planalto. O número de novas contaminações já não está a diminuir e tem aumentado ligeiramente ao longo dos últimos dias.

Espanha

A taxa de incidência do coronavírus em Espanha diminuiu 64% num mês, com quase todas as regiões a registarem atualmente menos de 300 casos por 100 mil habitantes. Muitas regiões estão a diminuir as restrições para aliviar os setores da economia que ficaram paralisados durante várias semanas.

Fernando Simon, epidemiologista chefe do ministério da Saúde espanhol, destacou que “a tendência é decrescente mas o país ainda tem incidências muito acima do desejável".

Alemanha

O presidente da câmara de Berlim vai pedir a aprovação do parlamento da cidade para fechar todas as lojas, com exceção dos supermercados, até dia 10 de janeiro e para prolongar as férias escolares até essa data.

Nesta quinta-feira, a Alemanha ultrapassou os 20 mil mortos relacionados com a Covid-19 e registou um novo máximo de mais de 23.600 infeções em 24 horas.