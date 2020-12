Justiça angolana leva mais um ex-governante à barra do tribunal

Manuel Rabelais, antigo diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional (GRECIMA), começou a ser julgado esta quarta-feira, acusado dos crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento e branqueamento de capitais.

Hilário Santos, na altura assistente administrativo da instituição, senta-se igualmente no banco dos réus.

O Ministério Público de Angola diz possuir provas de que os arguidos terão desviados somas avultadas para contas próprias, e transferido 252,8 mil euros das contas da instituição, após esta ser extinta já durante o mandato do actual presidente.

Este é o terceiro julgamento que envolve figuras de destaque do anterior executivo, acusados de desvio de fundos públicos.

Na tentativa de reaver estas verbas significativas, em 2017, Angola fez sair a Lei do Repatriamento Voluntário de Capitais que vigorou por seis meses.

Em declarações à Euronews, o advogado Sérgio Raimundo, que representou os processos mais mediáticos, disse que a referida lei morreu à nascença, logo nunca terá servido os fins para os quais foi criada:

"Então você quer que as pessoas que trabalharam no Estado e locupletaram-se de dinheiro que devolvam voluntariamente no prazo de seis meses, e você vem dizer no artigo segundo diz assim: O disposto na presente Lei diz que não se aplica aos casos anterior a entrada em vigor da presente Lei, que tenham sido condenados judicialmente ou que estejam na condição de indiciados em inquérito policial, ou que sejam réus em ação penal, ou processo administrativo pela prática de crimes que tenham relação direta com recursos ilicitamente desviados ou expatriados para o estrangeiro. Depois aqui na alínea K, não se aplica aos crimes de peculato! Quando na origem da saída do dinheiro público de forma ilícita está um crime de peculato.”

A Euronews ouviu o porta-voz da procuradoria geral da República, Álvaro João, sobre a referida Lei:

“[O] repatriamento voluntário de capitais é algo que foi concedido a qualquer um cidadão, para poder repatriar os valores e integrá-los no nosso sistema financeiro. O que se passa é o seguinte: a pessoa que assim procedesse, o Estado deu o benefício de não investigar a proveniência destes valores, ainda que tenham sido adquiridos de modo ilícito.”

Recentemente a PGR aplicou medidas de coação aos Generais Hélder Vieira Dias “Kopelipa” e Leopoldino do Nascimento “Dino”, arguidos no processo que investiga os negócios do CIF – China Internacional Fund.

De acordo com a PGR, na sequência das investigações os dois arguidos devolveram ao Estado angolano vários bens móveis e imóveis dentre eles o maior grupo de comunicação privado do país, participações na Empresa Biocom, 271 edifícios e 837 vivendas.

Foi igualmente nacionalizada 60% das participações sociais da Miramar Empreendimentos, uma das empresas investigadas pela justiça angolana que detinha esta unidade hoteleira, de acordo com o Diário da República integralmente financiada hoteleira financiada com fundos públicos, através da Sonangol-EP.

O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos solicitou às suas congéneres na Suíça, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Chipre, Mónaco e eino Unido, a apreensão ou arresto de bens e dinheiro no valor superior a cinco mil milhões de dólares uma lista que segundo este órgão tende a alargar-se.