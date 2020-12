Mau tempo transforma Kiev em rinque de patinagem

no comment

A combinação de chuva e temperaturas abaixo de zero transformou Kiev num rinque de patinagem gigante. O gelo que cobre a capital ucraniana criou dificuldades acrescidas aos condutores, aos peões e até aos animais. De acordo com a comunicação social local, o fenómeno provocou 163 feridos e 72 acidentes de viação. O mau tempo na Ucrânia deixou ainda mais de 170 cidades do país sem eletricidade.