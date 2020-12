Apreensão de armas recorde na Áustria

No espaço de três dias as autoridades austríacas apreenderam mais de setenta armas automáticas e semiautomáticas, 14 armas de porte, assim como granadas, explosivos e mais de cem mil cartuxos de vários calibres. Tratou-se de maior apreensão do género em várias décadas, segundo a polícia de Viena.

A operação resultou ainda em cinco detenções em território austríaco, mais duas na Alemanha. De acordo com o ministro do Interior da Áustria, as armas destinavam-se ao estabelecimento de uma milícia de extrema-direita no estado alemão da Baviera.

Karl Nehammer disse ainda que "enquanto responsável pela segurança do país, não interessa de onde vem a ameaça, nem se tem motivações religiosas, políticas ou qualquer outra motivação" irá proteger a "liberdade e democracia" dos austríacos.

O trilho das armas foi descoberto por acaso, na sequência de uma investigação sobre o tráfico de droga entre Áustria e Alemanha.