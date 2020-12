Missão (quase) impossível para encontrar acordo comercial pós-Brexit

Os caminhos para um acordo comercial pós-brexit entre o Reino Unido e a União Europeia estão cada vez mais estreitos. Tanto Bruxelas como Londres mostram-se céticas quanto à possibilidade de sairem do impasse negocial que já dura há meses mas as negociações prosseguem até do final de domingo, a data limite.

A inexistência de um acordo tem um custo.

"Vai ter um impacto bastante grande por causa das taxas aduaneiras que vão ser aplicadas em tudo que vai chegar da União Europeia. As tarifas vão ser aplicadas sobre aquilo que os camiões estão a fazer chegar do continente, significa que o custo de transporte vai aumentar. E porque os serviços de logística e de transporte estão ligados a uma grande variedade de setores, os custos indiretos vão ter um impacto numa grande parte da economia", explica Sarah Laouadi, especialista sobre Transporte e Logistíca na Europa.

Para muitos é urgente conseguir entrar ou sair do Reino Unidos antes do final do ano, altura em que entrar em vigor um eventual acordo ou, caso não haja compromisso, as regras a Organização Mundial do Comércio.

Um dos setores espinhosos das negociações é os direitos de pesca. Os britânicos já têm preparados quatro navios da guarda costeira para patrulharem as águas do Reino Unido.

É uma corrida contra o tempo, embora ninguém acredite na possibilidade de um acordo até domingo. No entanto, os negociadores podem decidir que é no interesse dos dois lados prolongar as negociações até ao dia 31, com o estabelecimento de um acordo consenso mínimo e aprofundá-lo ao longo de 2021.