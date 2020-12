ONU quer o estado de emergência pelo clima em todo o mundo

Declarar o estado de emergência para atingir a neutralidade carbónica. O pedido foi feito pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterre, durante a Cimeira da Ambição Climática 2020 organizada em conjunto pela França e o Reino Unido.

"Pode alguém ainda negar que estamos a enfrentar uma emergência? Por isso eu peço a todos os líderes mundiais para declararem o estado de emergência nos seus países até chegarem à neutralidade carbónica", declarou António Guterres.

No quinto aniversário do Acordo de Paris, quando se adotou a meta de limitar o aquecimento global a dois graus em relação a níveis pré-industriais, Emmanuel Macron também instou as nações a agirem sob pena de consequências e deu o exemplo europeu.

"Devemos fazer tudo para reforçarmos os objetivos para 2030, como os Europeus fizeram, com [promessa] uma redução das emissões dos gases de efeito estufa em 55%. Todos devemos estar na trajetória da neutralidade carbónica 2050. É um dever para com os países mais vulneráveis que hoje vivem as consequências dos erros passados com a nossa juventude e para com as gerações vindouras", declarou.

Mais de 75 dirigentes e organizações participaram nesta cimeira, considerada a antecâmara da Conferência da ONU sobre as alterações climáticas COP26, que será organizada pelo Reino Unido em Glasgow, adiada este ano por causa da pandemia.