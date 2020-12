"Desporto no Bairro" promove o breaking no Porto através do amor

Nos últimos três meses, o programa "Desporto no Bairro" fez a diferença na vida de mais de quinhentos jovens entre os 6 e os 19 anos de oito bairros da cidade do Porto. O projeto foi iniciado em setembro com o objetivo de dar a conhecer o breaking, modalidade que acaba de se juntar à família olímpica.

Para Max Oliveira, o coordenador do projeto, o objetivo passava por "despertar o amor" por esta nova modalidade, uma vez que acredita que "o amor é chave para a mudança, especialmente em pessoas que não o têm, que não o descobrem e que não o sentem continuamente".

O fundador da Momentum Crew, o primeiro grupo profissional de dança urbana em Portugal, sublinha que nunca tentaram impor a sua presença e que se limitaram a "colocar um rádio no chão, um tapete e apenas dançar" e com isso "atrair jovens e dar-lhes a conhecer um caminho alternativo para que eles possam ter um futuro em algo que não conhecem".

O sucesso do programa salta à vista, os 35 finalistas da primeira edição tiveram oportunidade de subir ao maior palco da cidade, o Pavilhão Rosa Mota, para o espetáculo de encerramento. A seu lado os ILL-Abilities, um projeto que junta os melhores dançarinos mundiais com deficiências físicas.

O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, foi um dos presentes no espetáculo e já garantiu a continuidade do projeto no próximo ano.