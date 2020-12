Alemanha pretende acelerar aprovação da vacina contra Covid-19

A Alemanha pressiona a Agência Europeia de Medicamentos para aprovar a vacina contra o novo coronavírus antes do Natal. A vacina desenvolvida pela norte-americana Pfizer e pela alemã BioNTech já está a ser distribuída no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. O que aumentou a impaciência do governo alemão, que regista um número record de contágios e de mortes nesta segunda vaga da pandemia.

A Agência Europeia de Medicamentos garante que está a trabalhar de forma incansável e que a data da autorização, inicialmente prevista para 29 de dezembro, está em constante revisão.

A possibilidade de aprovação da vacina no dia 23 de dezembro é uma boa notícia. Se os dados, que estão agora a ser processados, o permitirem. Mas podemos estar otimistas que a aprovação pode acontecer no dia 23. São boas notícias para toda a União Europeia. Jens Spahn Ministro da Saúde da Alemanha

O ministro da saúde da Alemanha insiste em dar início à vacinação em massa este ano. As autoridades do país já instalaram mais de 400 centros, com mais de dez mil profissionais de saúde preparados para dar início ao processo. Ainda segundo Jens Spahn, a Alemanha pode aplicar até onze milhões no primeiro trimestre de 2021.