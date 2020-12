Colégio Eleitoral confirma vitória de Biden

Joe Biden está um passo mais próximo da Casa Branca. O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos confirmou a vitória do candidato democrata nas eleições presidenciais de novembro.

A vitória de Biden ficou consolidada com o voto favorável dos 55 grandes eleitores da Califórnia, momento em que o presidente-eleito passou a contar definitivamente com mais do que os 270 apoios necessários para ser confirmado no cargo.

Sem dúvida com um sabor especial para o campo democrata, os grandes eleitores dos seis Estados nos quais o presidente Donald Trump apresentou queixas de fraude eleitoral confirmaram todos a vitória do democrata.

O povo votou e a fé nas nossas instituições foi mantida. A integridade das eleições mantêm-se intacta. E, por isso, é o momento de virar a página, como sempre fizemos ao longo da história. Unir-nos, sarar as feridas.



Tal como disse durante a campanha, serei o presidente de todos os norte-americanos. Precisamos de trabalhar juntos para dar-mos a hipótese de baixar a temperatura e, acima de tudo, precisamos de unir-nos em solidariedade. Joe Biden presidente-eleito dos EUA

Biden arrecadou o voto de 306 grandes eleitores, contra 232 para Trump.

Na última semana, o Supremo Tribunal já tinha rejeitado as tentativas do atual presidente de contestar os resultados das eleições em vários Estados. A alta instância do Wisconsin foi a mais recente a dar, ontem, um parecer contra Trump.

Resta ao presidente um último reduto, mas que é visto como uma estratégia desesperada e sem hipóteses, a sessão de 6 de janeiro nas duas Câmaras do Congresso que deverá validar os votos do Colégio Eleitoral.