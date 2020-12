Krippen im Vatikan

Vieles ist in Pandemie-Zeiten anders, aber einige Traditionen bleiben: der riesige Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz im Vatikan leuchtet wie jedes Jahr. Neben der monumentalen Krippe aus Keramik mit lebensgroßen Figuren in der Mitte des Platzes, sind unter der Bernini-Kolonnade noch weitere Krippen zu bewundern.

"Dies ist ein völlig anderes Weihnachtsfest, als die Feste der letzten Jahrzehnte. Aber wir fühlen uns nicht allein, denn wir fühlen uns in unserem Leid mit der ganzen Welt verbunden", so Erzbischof Rino Fisichella, Vorsitzender des Vatikanischen Konzils.

Besucher können die selbstgebastelten Krippen in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen im Freien sehen.

Maria, Joseph und Jesus in typischer Krippenszenerie, in einem Katastrophenschutzzelt in den Trümmern des kleines Dorfes Amatrice, das 2016 von einem Erdbeben heimgesucht wurde oder versteckt in einem Feuerlöscher.

"Es gibt Krippen aus Ton, Pappe und Styropor oder recycelten Materialien, die von vielen der teilnehmenden Schulkindern verwendet wurden" , erklärt der Kurator Ivan Ricupero.

Auch für den Kirchenstaat dürfte das kommende Weihnachtsfest wegen der Corona-Beschränkungen - wie für viele Menschen weltweit - anders und einsamer werden als sonst, mit nur wenigen Pilgern vor Ort.

Wegen der Corona-Beschränkungen gibt es kaum Touristen in Rom, Ab 22 Uhr sind die Straßen wegen geltender Ausgangsverbote wie leergefegt. Bars und Restaurants in Italiens Hauptstadt schließen für Gäste schon um 18 Uhr.

Die Christmesse am Heiligen Abend muss der Papst aus Corona-Schutz-Gründen auch früher als gewöhnlich feiern - und mit ganz wenigen Gläubigen. Selbst den Segen Urbi et Orbi am ersten Weihnachtsfeiertag um 12 Uhr werden wohl nur wenige Pilger vor Ort erleben - der Rest kann übers Internet oder Fernsehen zuschauen.