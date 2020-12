Europa fecha portas ao Reino Unido

A Europa fecha as portas ao Reino Unido e desta vez, nem se pode dizer que a culpa seja do Brexit. A descoberta de uma nova estirpe do SARS-CoV-2 no sul de Inglaterra, mais contagiosa que a variante que parou o mundo, levou vários países a suspender as ligações aéreas com o Reino Unido.

Itália, Bélgica, Holanda, Irlanda, Alemanha e França foram alguns dos países que suspenderam os voos, sendo que no caso de belgas e franceses também foram cortadas as ligações ferroviárias.

Na maior parte dos casos, a suspensão dura 48 horas, permitindo às autoridades europeias o tempo necessário para encontrar uma resposta comum. Está prevista para segunda-feira uma reunião de emergência em Bruxelas.

Portugal mantém as ligações aéreas com o Reino Unido mas apertam significativamente as restrições e só entram no país cidadãos portugueses ou com residência legal em Portugal, devidamente munidos de um teste à covid-19 negativo.

O Organização Mundial da Saúde também apelou ao reforço das medidas de vigilância por parte dos países europeus e no Reino Unido, começou a corrida para deixar o país. A nova ameaça à saúde pública já tinha levado Boris Johnson a colocar Londres e o sudeste de Inglaterra no nível máximo de restrições para travar a progressão da covid-19.