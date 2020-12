Paris Saint-Germain despede Tuchel

Tamanho do texto

Chegou ao fim o reinado de Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain. A revelação foi feita pela comunicação social francesa, que justificou a decisão com o mau relacionamento entre o alemão e a direção do clube.

Tuchel foi duas vezes campeão nas duas temporadas que esteve no banco parisiense. Esta temporada o PSG segue na terceira posição a apenas um ponto da liderança mas as derrotas em pleno Parque dos Príncipes frente a Marselha e Lyon, aliadas à má relação com algumas das estrelas da equipa, colocaram a sua continuidade em causa.

De acordo com a comunicação social francesa, o favorito para a sucessão é Mauricio Pochettino, antigo jogador do clube e que está livre desde que deixou o Tottenham em novembro do ano passado.