Alegria para as crianças hospitalizadas em Moscovo

As crianças internadas no hospital Morozov de Moscovo tiveram um momento de alegria quando vários acrobatas vestidos de Ded Moroz (versão local do Pai Natal) e da sua assistente Snegurochka desceram pelas janelas, trazendo um pouco de calor aos seus corações nesta quadra festiva. Segundo a tradição na ex-URSS, a grande festa da quadra é o Ano Novo e é a 1 de janeiro que os presentes são distribuídos.