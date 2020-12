Boris Johnson oferece acordo como presente de Natal aos britânicos

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson descreveu o acordo do Brexit concluído com Bruxelas como um presente de Natal para os britânicos":

"Esta noite, na véspera de Natal, tenho um presente para todos aqueles que querem ter algo para ler depois do almoço de Natal. Aqui está, boas festas, o tão esperado acordo. Um acordo que oferece certeza às empresas, viajantes e investidores no nosso país, a partir de 1 de janeiro, um acordo com os nosso amigos e parceiros na União Europeia. Lembram-se do acordo de saída, Aquele acordo que entrou em vigor no dia 31 de janeiro passado foi apenas o início. Este acordo está repleto de peixe.

E acredito que servirá de base para uma parceria estável e de sucesso com os nossos amigos na UE durante anos. São essas as boas notícias de Bruxelas. É tempo de celebrar e Boas Festas para todos".