Campanha de vacinação arranca na América Latina

As vacinas contra a Covid-19 já começaram a chegar à América Latina.

O início da campanha de vacinação no México foi transmitido ao vivo na televisão.

Para os médicos, trata-se de um primeiro sinal de esperança. A América Latina é uma das regiões mais afetadas pela pandemia.

"Sem dúvida que nos traz tranquilidade, o facto de podermos criar imunidade e evitar uma doença séria e não ter ainda receio de infetar outras pessoas", afirma David Aguilar Blanca, chefe do departamento de epidemiologia do Centro de Saúde de Milpa Alta, no México.

A Argentina já recebeu as primeiras doses da vacina desenvolvida pela Rússia.

Igualmente no Chile já arrancou a campanha da vacinação.

No Brasil, país com a maior mortalidade na região, prevê-se que as primeiras vacinas venham a ser administradas no final de janeiro.