Congestionamento em Dover começa a aliviar

Passageiros retidos em Dover já seguiram para França.

O congestionamento no porto britânico de Dover já começou a aliviar após vários dias de bloqueio em razão do anúncio de uma variante do vírus que provoca a Covid-19.

As autoridades francesas exigem que todos os passageiros e condutores sejam sujeitos a testes anti Covid-19.