Líderes mundiais evocam vacina em mensagens de Natal

As vacinas contra a Covid-19 são, para muitos, sinal de esperança nestas festas de final do ano. Além de de ocuparem o dia, por exemplo, dos carabineiros no norte de Itália que tiveram a tarefa de distribuir as doses prontas a ser administradas à população, no dia que chegaram ao país. foram também tema das mensagens de Natal de vários líderes.

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, diz que "esta á uma luz ao fundo do túnel, que se torna cada vez mais brilhante". "Saímos da crise passo a passo, mas se a estrada é longa ou não é algo que vai depender de todos nós", disse o chefe de Estado alemão.

Também o Papa Francisco referiu as vacinas na mensagem Urbi et Orbi: "Nesta altura de trevas e incerteza devido à pandemia, há luzes de esperança que aparecem, como a descoberta de vacinas, Mas para que essas luzes iluminem e levem esperança ao mundo inteiro, têm de estar disponíveis para todos", disse o Sumo Pontífice.

Numa altura em que o Reino Unido vive um surto de uma nova estirpe mais contagiosa do coronavírus, a Rainha Isabel II focou este discurso à nação em todos aqueles que ajudaram na luta contra a pandemia: "No Reino Unido e em todo o mundo, as pessoas enfrentaram, de forma magnífica, os desafios deste ano. Estou muito orgulhosa e comovida por este espírito indomável", disse a monarca, evocando também os 200 anos do nascimento de Florence Nightingale, que se clelebraram este ano.

Como que a refletir esta homenagem da Rainha, o discurso foi acompanhado por um coro de profissionais de saúde.