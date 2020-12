Balcão de "fast-food" descoberto em Pompeia

Na Roma Antiga chamava-se "termopólio": um local de venda de comida cozinhada e quente. Um exemplar deste antepassado de "fast-food" foi desenterrado em Pompeia num excelente estado de conservação. Os arqueólogos encontraram um balcão em forma L, com buracos para recipientes para sopa e salada.

O balcão foi decorado com a figura de uma ninfa subaquática a montar um cavalo. Imagens de dois patos e um galo, com as penas pintadas com a típica sombra vívida conhecida como Vermelho Pompeia, também estavam no local, provavelmente para alertar os comensais para as especialidades do menu. Outro quadro retrata um cão com trela, talvez não muito diferente dos avisos modernos para não deixar os animais de estimação à solta.

Os trabalhos começaram há dois anos numa das praças mais características de Pompeia. Massimo Ossana, diretor do Parque Arqueológico da cidade, fala de uma descoberta extraordinária numa área de escavação que ainda não está aberta ao público. Ossana sublinha que apesar de terem sido encontrados cerca de 80 estabelecimentos como este em Pompeia, esta foi a primeira vez que um foi totalmente escavado.

Com este descoberta, os arqueólogos descobriram alguns dos pratos preferidos dos cidadãos da antiga cidade romana: pato, cabra, peixes e caracóis.